Тренер Деревянченко: Мы тяжело работали над способностями Сергея и его техникой

Тренер украинского средневеса Сергея Деревянченко (13-2, 10 КО) Андре Розье прокомментировал готовность своего подопечного к бою с чемпионом мира по версии WBC Джермалло Чарло (30-0, 22 КО). Его слова цитирует The Ring:

"Мы тяжело работали над способностями Сергея и его техникой. Перед нами серьезный оппонент. Мы тренируемся, чтобы быть готовыми на 15-раундовый бой.

Будут фугасные бомбы. Пусть победит сильнейший, и мы планируем им стать", - сказал он.