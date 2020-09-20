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Тренер Деревянченко: Мы тяжело работали над способностями Сергея и его техникой
Комментарий специалиста
Тренер украинского средневеса Сергея Деревянченко (13-2, 10 КО) Андре Розье прокомментировал готовность своего подопечного к бою с чемпионом мира по версии WBC Джермалло Чарло (30-0, 22 КО). Его слова цитирует The Ring:
"Мы тяжело работали над способностями Сергея и его техникой. Перед нами серьезный оппонент. Мы тренируемся, чтобы быть готовыми на 15-раундовый бой.
Будут фугасные бомбы. Пусть победит сильнейший, и мы планируем им стать", - сказал он.
Напомним, что ранее Деревянченко
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