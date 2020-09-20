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Майк Тайсон: Я ем только оленей и бизонов - диких животных

Бокс
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Аппетитное меню от легенды

Майк Тайсон: Я ем только оленей и бизонов - диких животных
UA-Футбол
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Американская легенда бокса, супертяжеловес Майк Тайсон рассказал, что больше не является вегетарианцем, а ест мясо из-за того, что готовится к возвращению на ринг.

"Я закончил с веганством через тренировки, потому, что я хотел хорошо выглядеть, и через мощь, которую я хотел получить.

Я ем только оленей и бизонов - диких животных. Я уже чувствую, что набираю форму. И я понял, что приносящие другим пользу овощи ядовитые для меня" - сказал он.

Напомним, что ранее Сергей Деревянченко рассказал о плане на бой против Чарло.

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В статье: Майк Тайсон
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