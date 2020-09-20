Майк Тайсон: Я ем только оленей и бизонов - диких животных

Американская легенда бокса, супертяжеловес Майк Тайсон рассказал, что больше не является вегетарианцем, а ест мясо из-за того, что готовится к возвращению на ринг.

"Я закончил с веганством через тренировки, потому, что я хотел хорошо выглядеть, и через мощь, которую я хотел получить.

Я ем только оленей и бизонов - диких животных. Я уже чувствую, что набираю форму. И я понял, что приносящие другим пользу овощи ядовитые для меня" - сказал он.