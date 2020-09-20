Бокс
Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Майк Тайсон: Я ем только оленей и бизонов - диких животных
Аппетитное меню от легенды
Американская легенда бокса, супертяжеловес Майк Тайсон рассказал, что больше не является вегетарианцем, а ест мясо из-за того, что готовится к возвращению на ринг.
"Я закончил с веганством через тренировки, потому, что я хотел хорошо выглядеть, и через мощь, которую я хотел получить.
Я ем только оленей и бизонов - диких животных. Я уже чувствую, что набираю форму. И я понял, что приносящие другим пользу овощи ядовитые для меня" - сказал он.
Напомним, что ранее Сергей Деревянченко
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...