Эдди Херн: Уайт был глубоко разочарован тем, что его нокаутировали странным ударом

Британский промоутер Эдди Херн прокомментировал решение своего подопечного, супертяжа Диллиана Уайта (27-2, 18 КО) провести бой реванш против россиянина Александра Поветкина (36-2-1, 25 КО) всего через 13 недель после первого боя. Его слова цитирует SkySports:

"У него огромная мотивация все исправить, но это очень опасно.

Конечно, проведение реванша всего через 13 недель после первого боя - это очень опасно. Но Диллиан Уайт не действовали бы по-другому. Я думаю, что это предельно важно для его шансов на титул чемпиона мира, которые, очевидно, - конечная цель Уайта.

Уайт был глубоко разочарован тем, что его нокаутировали странным ударом, но у него есть все, чтобы исправить это", - сказал он.