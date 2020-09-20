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Эдди Херн: Уайт был глубоко разочарован тем, что его нокаутировали странным ударом

Бокс
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Эдди Херн: Уайт был глубоко разочарован тем, что его нокаутировали странным ударом
UA-Футбол
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Британский промоутер Эдди Херн прокомментировал решение своего подопечного, супертяжа Диллиана Уайта (27-2, 18 КО) провести бой реванш против россиянина Александра Поветкина (36-2-1, 25 КО) всего через 13 недель после первого боя. Его слова цитирует SkySports:

"У него огромная мотивация все исправить, но это очень опасно.

Конечно, проведение реванша всего через 13 недель после первого боя - это очень опасно. Но Диллиан Уайт не действовали бы по-другому. Я думаю, что это предельно важно для его шансов на титул чемпиона мира, которые, очевидно, - конечная цель Уайта.

Уайт был глубоко разочарован тем, что его нокаутировали странным ударом, но у него есть все, чтобы исправить это", - сказал он.

Напомним, что ранее Сергей Деревянченко рассказал о планах на бой против Чарло.

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В статье: Эдди Херн Диллиан Уайт
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