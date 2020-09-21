Выхрист зрелищно нокаутировал стойкого испанца

В третьем бою на профи-ринге Виктор Выхрист (3-0, 3 КО) в 3-м раунде «двоечкой» в стиле Владимира Кличко отправил в глубокий нокаут испанца Габриэля Энгуэму (10-10, 6 КО).

Выхрист доминировал в ринге на протяжении всего боя. Виктор начал вкладываться в удары уже в первом раунде и закономерно быстро добрался до досрочной победы.