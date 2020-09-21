Бокс
Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Выхрист зрелищно нокаутировал стойкого испанца
Шикарный нокаут от украинца
В третьем бою на профи-ринге Виктор Выхрист (3-0, 3 КО) в 3-м раунде «двоечкой» в стиле Владимира Кличко отправил в глубокий нокаут испанца Габриэля Энгуэму (10-10, 6 КО).
Выхрист доминировал в ринге на протяжении всего боя. Виктор начал вкладываться в удары уже в первом раунде и закономерно быстро добрался до досрочной победы.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...