Фьюри призвал Джошуа "забить" на Усика

Тайсон Фьюри (30-0-1, 22 КО) и Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) предварительно договорились о бое в 2021 году, но поединку мешают обязательства Джошуа перед обязательным претендентом WBO Александром Усиком (17-0, 13 КО), который не планирует уходить в сторону ради мегафайта двух британцев.

"Усик великий боец, чемпион крузервейта. Пожалуй, если он подерется именно с Джошуа, то вскоре и вовсе станет чемпионом мира в хэвивейте. Поэтому я и не хочу, чтобы Энтони с ним дрался. Усик, не отнимай у меня мое пенсионное пособие!

Нет, не шучу. Усик побил бы Джошуа. Но я готов поставить на то, что этого боя не будет. Какой в этом смысл? Он получит за бой с Усиком 10% от того, что получил бы за поединок со мной. Так что просто забудь о титуле WBO и выходи драться со здоровяком Тайсоном Фьюри. Откажись от пояса. Пускай кто-угодно, например Усик и Джозеф Паркер, разыграют вакантный титул", - заявил Фьюри.

Тайсон Фьюри в 2021 году проведет третий бой с Деонтеем Уайлдером, а Энтони Джошуа в декабре должен встретиться с Кубратом Пулевым.