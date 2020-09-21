Ломаченко: Будет шанс – сделаю Лопесу больно

Чемпионский бой за все титулы в легком весе между Василием Ломаченко (14-1, 10 КО) и Теофимо Лопесом (15-0, 12 КО) пройдет 17 октября в Лас-Вегасе.

Ломаченко настроен по-взрослому поговорить с Лопесом за инцидент, когда Теофимо и представители его команды требовали у отца украинца дать им бои и угрожали нокаутом.

"Я уже говорил об этом, если ты что-то говоришь – ты должен будешь доказать это на деле. Но если ты не доказал – грош цена тебе и тому, что ты сказал.

Я говорю – жалеть я его точно не буду. Если мне предоставится шанс сделать ему больно – я буду делать ему больно.

Когда я был на поединке Лопеса с Комми, я видел очень интересный первый раунд, но во втором раунде прилетел лаки-панч от Лопеса.

Лопес не имеет значения. Я хочу все титулы, звание абсолютного чемпиона", - отметил Ломаченко.