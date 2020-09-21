Будущий соперник Беринчика готов забрать у него пояс

Румынский боксер Виорел Симион (22-3, 9 КО) записал специальное видеообращение к украинскому чемпиону по версии WBO International в легком весе Денису Беринчику (13-0, 7 КО) с угрозой отобрать его титул чемпиона мира.

"Беринчик, смотри, это мои пояса. Твой пояс станет моим".