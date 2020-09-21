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Майк Тайсон: Сейчас я работаю над тем, чтобы познать искусство быть смиренным

Бокс
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Майк старается изменить свою жизнь

Майк Тайсон: Сейчас я работаю над тем, чтобы познать искусство быть смиренным
Новина українською

Легендарный супертяжеловес Майк Тайсон рассказал, что хочет стать более милосердным. На своей странице в Instagram Тайсон написал фанатам пост, о том, что он познавал искуство войны на протяжении всей жизни, но после ухода на боксерскую пенсию попытался все изменить.

"Всю свою жизнь я был учеником войны. Я учился у величайших завоевателей – от Карла Великого до Ахиллеса, от Александра Македонского до Наполеона. Я изучал их всех. Я владею искусством боя, и познал искусство войны. Но сейчас я работаю над тем, чтобы познать искусство быть смиренным".

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В статье: Майк Тайсон
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Источник:
XSport.ua
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