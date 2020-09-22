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Редкач: В Украине кто против Ломаченко, тот – г###он

Бокс
(1 голосов)

Иван Редкач (23-5-1, 18 КО) снова высказался о Василии Ломаченко (14-1, 10 КО)

Редкач: В Украине кто против Ломаченко, тот – г###он
Новина українською

"Ломаченко просто не готов к критике. Он не любит, когда его критикуют. Если не любишь это, то зачем заводить социальные сети – инстаграм, твиттер? Обижаться.

Люди из Украины очень зомбированы: кто против Ломаченко, тот – г###он. Мне вообще на##ать на Лому. Мне все равно на него – он такой, как есть.

Чему мне завидовать? У меня есть все, что мне нужно в жизни – семья, дом, родители здоровые. На##ен мне завидовать Ломаченко? Просто донесите до него, чтобы был спокоен к критике.

Сейчас под сомнением, кому его победы – России или Украине? Если он выходит под украинским флагом – молодец", - сказал Редкач в Instagram.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Редкач и Ломаченко устроили конфликт в церкви.

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В статье: Василий Ломаченко Иван Редкач
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Источник:
Tribuna.com
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Комментарии (1)
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royalstas (Вінниця)
22.09.2020 в 11:49
Лол що ти несеш сепар галімий лома!
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