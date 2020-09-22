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Студент в 33: Усик поступает на психолога в Харькове

Бокс
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Вот это поворот

Студент в 33: Усик поступает на психолога в Харькове
Новина українською

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (17-0, 13 КО) решил получить второе высшее образование. Стало известно, что Усик вскоре станет студентом факультета психологии Харьковского национального университета внутренних дел.

Подробностями экзаменов Усика в Харькове поделился ведущий телеканала «Интер» Андрей Данилевич, который будет учиться с боксером на одном факультете.

"Мы сдавали экзамен вместе с другими абитуриентами на общих основаниях. Полтора часа писали тесты по английскому и по психологии", - сказал Данилевич.

Отметим, что Усик является аспирантом Львовского государственного университета физической культуры.

Александр Усик должен вернуться на ринг 31 октября в Лондоне в бою с Дереком Чисорой.

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В статье: Александр Усик Бокс
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