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14 из 20 экспертов The Ring пророчат Деревянченко поражение в бою с Чарло

Бокс
(1 голосов)

Сергею не привыкать быть аутсайдером

14 из 20 экспертов The Ring пророчат Деревянченко поражение в бою с Чарло
Новина українською

Сергей Деревянченко (13-2, 10 КО) 26 сентября на арене казино Mohegan Sun (штат Коннектикут) проведет бой с чемпионом WBC в среднем весе Жермаллом Чарло (30-0, 22 КО).

Редакция авторитетного журнала The Ring и приглашенные эксперты представили свои прогнозы на бой Деревянченко и Чарло. 14 из 20 опрошенных считают, что в субботу с титулом ринг покинет действующий чемпион, еще пятеро верят в претендента из Украины, а один промоутер поставил на ничью.

4 из 14 экспертов The Ring убеждены, что Чарло нокаутирует Деревянченко. В досрочную победу украинца не верит никто.

Ранее Деревянченко рассказал, сколько получит за бой с Чарло.

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В статье: Сергей Деревянченко Жермалл Чарло
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