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Холифилд на тренировке "вырубил" известного певца. ВИДЕО
Хорошо, что это было не по-настоящему
Легендарный американский боксер Эвандер Холифилд, который при участии Владимира Кличко ведет подготовку к возобновлению карьеры, побоксировал с популярным певцом и актером Джейсоном Деруло.
Смотрите, что бывает, если пропускаешь удар от боксера, который в ринге побеждал самого Майка Тайсона.
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