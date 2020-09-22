Холифилд на тренировке "вырубил" известного певца. ВИДЕО

Легендарный американский боксер Эвандер Холифилд, который при участии Владимира Кличко ведет подготовку к возобновлению карьеры, побоксировал с популярным певцом и актером Джейсоном Деруло.

Смотрите, что бывает, если пропускаешь удар от боксера, который в ринге побеждал самого Майка Тайсона.