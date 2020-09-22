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Холифилд на тренировке "вырубил" известного певца. ВИДЕО

Бокс
(1 голосов)

Хорошо, что это было не по-настоящему

Холифилд на тренировке "вырубил" известного певца. ВИДЕО
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Легендарный американский боксер Эвандер Холифилд, который при участии Владимира Кличко ведет подготовку к возобновлению карьеры, побоксировал с популярным певцом и актером Джейсоном Деруло.

Смотрите, что бывает, если пропускаешь удар от боксера, который в ринге побеждал самого Майка Тайсона.

Got em ????@jasonderulo

Публикация от Evander Holyfield (@evanderholyfield)

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В статье: Эвандер Холифилд
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