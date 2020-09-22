Ломаченко: Посмотрим, что Лопес запоет после боя

Чемпионский бой за все титулы в легком весе между Василием Ломаченко (14-1, 10 КО) и Теофимо Лопесом (15-0, 12 КО) пройдет 17 октября в Лас-Вегасе.

"Готов ли Лопес к бою? Не знаю. Думаю, должен бы, потому что треплется очень много. Он хороший боец, крутой панчер, скорость и мощь при нем. Но я знаю одно: если ты что-то говоришь – докажи в ринге. Все просто. Посмотрим, как он запоет после боя

Бой с Лопесом приближает меня к цели и мечте. Потому я захотел такой бой сейчас. У меня в крови только победа", - отметил двукратный олимпийский чемпион.