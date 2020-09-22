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Отец Теофимо Лопеса: В Украине Ломаченко не примут, если он попытается избежать боя

Бокс
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Но этого не случится

Отец Теофимо Лопеса: В Украине Ломаченко не примут, если он попытается избежать боя
Новина українською

Отец чемпиона IBF в легком весе Теофимо Лопеса (15-0, 12 КО) Теофимо Лопес-старший поделился ожиданиями от боя сына с обладателем поясов WBA, WBO и WBC Василием Ломаченко (14-1, 10 КО).

"Контракт на бой уже подписан. Пожалуйста, только не говорите, что у него будет травма в лагере. Не говорите это дерьмо.

Я скажу так: если он попытается избежать этого боя, то в Украине его не примут обратно", – сказал Лопес-старший в интервью каналу PUNSH DRUNK BOXING.

Поединок Ломаченко – Лопес запланирован на 17 октября 2020 года.

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В статье: Василий Ломаченко Теофимо Лопес
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