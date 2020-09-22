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Аллен опубликовал фото со спаррингов с Усиком
Британец может сделать свой вклад в победу украинца
Британский супертяжеловес Дэвид Аллен (18-5, 15 КО) приехал в тренировочный лагерь Александра Усика (17-0, 13 КО), где он готовит украинца к бою с Дереком Чисорой (32-9, 23 КО). Соответствующее фото с украинцем британец опубликовал в Instagram.
Аллен привлечен к лагерю Усика, чтобы максимально точно симитировать стиль Чисоры.
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