Бриггс готов заменить Джонса в бою с Тайсоном

Как известно, 8-раундовый выставочный бой между Роем Джонсом-младшим и Майком Тайсоном должен был состояться 12 сентября в Калифорнии, но позже поединок перенесли на 28 ноября.

Джонс в одном из недавних интервью заявил, что совершил ошибку, согласившись выйти на один ринг с 51-летним Тайсоном. Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Шеннон Бриггс предложил свою кандидатуру, если Джонс все-таки откажется от этой затеи.

"Говорят, у чемпиона есть сомнения. Отметь меня, чемп! Я тоже из Бранусвилла. Никогда не бегал и никогда не буду. Вперед, чемп!", - заявил 48-летний Бриггс.

Бриггс в последний раз выходил на ринг в 2016 году, в то время как Тайсон завершил карьеру 15 лет назад.