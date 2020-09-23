Деревянченко – Чарло: где и когда смотреть чемпионский бой украинца

Сергей Деревянченко (13-2, 10 КО) в ночь с субботы на воскресенье на арене казино Mohegan Sun (штат Коннектикут) проведет бой с чемпионом WBC в среднем весе Жермаллом Чарло (30-0, 22 КО).

Для украинца это будет третья попытка стать чемпионом мира после драматичных поражений от Дэниела Джейкобса и Геннадия Головкина в боях за вакантный титул IBF.

На территории Украины бой Деревянченко и Чарло в прямом эфире 27 сентября покажет телеканал "Интер". Начало трансляции – в 04:15 по киевскому времени.

На разогреве у Деревяняченко и Чарло состоится еще один статусный бой – брат-близнец соперника Сергея Жермелл в поединке за три титула сойдется с доминиканцем Джейсоном Росарио.

Отметим, что в США вечер бокса при участии Сергея Деревянченко будет показан по платной системе на телеканале Showtime.