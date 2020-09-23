Сергей Деревянченко: моя попытка №3

Оригинал статьи – Дэн Рафаэль, The Ring

Перевод и адаптация – UA-Футбол

К субботнему бою с чемпионом WBC Жермаллом Чарло Сергей Деревянченко подходит с двумя неудачными попытками завладеть титулом в среднем весе – дважды украинец был так близок к осуществлению мечты всей своей жизни, но каждый раз покидал ринг с пустыми руками.

Первый шанс стать чемпионом мира Деревянченко упустил в октябре 2018 года на малой арене легендарного комплекса Madison Square Garden в Нью-Йорке, когда разделенным решением судей в бою за вакантный титул IBF проиграл своему давнему товарищу и спарринг-партнеру Дэниелу Джейкобсу. Американец с нокдауном в первом раунде выиграл 115:112 на карточках двух судей, а Деревянченко со счетом 114:113 получил преимущество только у одного судьи.

Сергей перекрыл досадное поражение от Джейкобса непростой (но однозначной) победой единогласным решением судей над Джеком Кулькаем в отборочном бою в апреле 2019 года и получил еще один шанс прибрать к своим рукам вновь ставший вакантным пояс IBF.

Теперь на пути к мечте Деревянченко стоял грозный панчер Геннадий Головкин – Сергей не дрогнул и в октябре прошлого года на этот раз уже на главной арене Мэдисон Сквер Гарден на пару с казахом закатил грандиозное шоу. В этом бое было много параллелей с поединком против Джейкобса – Деревянченко снова побывал в нокдауне в первом раунде, но вернулся и дал Головкину, возможно, самый тяжелый бой в его богатой карьере.

В конце концов по итогам 12 раундов Головкин одержал победу единогласным решением судей (115:112, 115:112 и 114:113) и стал двукратным чемпионом мира. Но в то же время многие эксперты посчитали, что в тот вечер Деревянченко сделал достаточно, чтобы нанести казаху второе поражение в карьере в бою, который занял достойное место в рейтинге лучших поединков 2019 года.

Но даже проиграв свой второй титульный бой, Деревянченко оставил по себе настолько сильное впечатление, что новая попытка не заставила себя долго ждать – в ночь с субботы на воскресенье Сергей выйдет на один ринг с непобедимым чемпионом WBC Жермаллом Чарло.

Чарло против Деревянченко на арене казино Mohegan Sun в Анкасвилле (штат Коннектикут) – это не рядовой бой. В США поединок за титул в среднем весе возглавит вечер бокса Showtime и будет показан по платной подписке за $74,95. Шоу пройдет без зрителей из-за пандемии коронавируса.

Для Деревянченко этот бой представляет собой еще одну возможность реализовать мечту и стать чемпионом мира. К слову, украинским боксерам еще никогда не удавалось стать чемпионом мира в весовой категории до 72,5 кг.

«Конечно, это очень много значит», - сказал Деревянченко при содействии жены и переводчика Ирины. «Я не думаю, что это будет третья попытка (стать чемпионом мира). Я просто сосредоточен на том, чтобы получить пояс после этого боя. Я всегда готов к каждому бою, и это мечта всей моей жизни. Конечно, если я получу пояс, это будет много значить. Если я завладею титулом, я буду очень счастлив. Я буду чувствовать себя Суперменом».

Чтобы познать это чувство Супермена, Деревянченко постарается избежать еще одного раннего нокдауна, как это было в боях с Джейкобсом и Головкиным. Это то, о чем он думал во время тренировочного лагеря вместе со своим тренером Андре Розье.

«Конечно, я понимаю, что в первом раунде мне нужно быть более сосредоточенным, - сказал Деревянченко. «Я знаю это и работаю над этим. Мне нужно сосредоточиться на всех 12 раундах. Так что мы с Андре много говорим об этом и много над этим работаем».

Слово берет тренер Деревянченко: «Мы много работали над способностями и техникой Сергея. Перед нами серьезный соперник. Мы будем тренироваться, чтобы быть готовыми к 15-раундовому бою, чтобы быть на высоте. Пусть победит сильнейший, но мы планируем стать лучшими».

У Розье и Деревянченко особенные отношения. Сергей, который помимо 15 боев на профи-ринге в любителях выиграл 390 из 410 поединков, признался, что если тренер считает, что он недостаточно сосредоточен, то может получить легкую пощечину и прыжки на скакалке в качестве наказания. Во время тренировочного лагеря перед боем с Чарло это произошло всего один раз.

Да, Деревянченко был разочарован поражениями от Джейкобса и Головкина, но особенно – поражением от казаха. Сергей говорит, что был недостаточно агрессивным, особенно после неудачного старта.

Менеджер Деревянченко Кит Коннолли, признанный Ассоциацией журналистов США, пишущих о боксе, лучшим менеджером 2019 года, также рассчитывает на то, что бою с Чарло Деревянченко на старте избежит тех проблем, которые у него были в двух предыдущих титульных поединках.

«Я не хочу, чтобы Деревянченко вступал в бой и слишком много думал об этом. Он хочет быть агрессивным, но в то же время внимательным в защите, чтобы завершить первый раунд без падений», - отметил Коннолли.

«Но я не думаю, что он должен делать что-то иное, чем то, что он сделал в бою с Головкиным. Если он сможет избежать нокдауна, это поможет, но ему не нужно сильно менять то, что он сделал против GGG. Он потрясающе дрался против GGG. Если Сергей проведет такой бой – он победит Чарло».

Жермалл Чарло…В отличие от Дэниела Джейкобса и Геннадия Головкина этот парень становился чемпионом мира в двух весовых категориях – 30-летний боксер из Хьюстона с послужным списком 30-0 (22 КО), прежде чем завладеть титулом WBC в среднем весе, наделал немало шума в первом среднем дивизионе, побив Остина Траута (решением судей) и Джулиана Уильямса (нокаутом в пятом раунде).

«У него есть скорость, он хорошо выбрасывает комбинации. Судя по тем боям, которые я видел, он определенно обладает хорошим ударом», - отмечает Деревянченко.

Для Чарло бой с Деревянченко станет третьей защитой пояса WBC. Сергей однозначно будет для американца самым опасным оппонентом в среднем весе.

«Чарло думает, что он лучший в мире, а я считаю себя лучшим в мире, - сказал Деревянченко. «Я думаю, что я лучше. Самое замечательное в том, что у нас действительно будет шанс уладить это, и мы увидим, кто на самом деле лучший в мире. Цель состоит в том, чтобы войти в ринг, забрать у него пояс и принести его домой».

«Я думаю, что мне нужно быть более агрессивным, использовать больше давления и больше работать в середине боя, а не только в концовке», - сказал Деревянченко. «После боя с Головкиным мне было немного грустно, но через несколько недель я проанализировал поединок и понял, что мне нужно больше работать, чтобы осуществить свою мечту. Я извлек урок из этого боя и знаю, что делать».

«Нет ничего страшного в том, чтобы проиграть бой, потому что у меня появилась новая возможность. Я все еще работаю над совершенствованием, и я все еще на пути к своей мечте – стать чемпионом и доказать всем, что я действительно его заслужил этот пояс в бою с Головкиным».

Деревянченко говорит, что источником воодушевления для него стали добрые слова, которые он слышал отовсюду в своем втором доме – в Бруклине.

«После боя многие люди, даже на улице, подходили ко мне, говорили со мной и говорили – и это меня мотивировало», - сказал он. «Было действительно приятно слышать. Я показал болельщикам по телевидению и тем, кто пришел в Мэдисон Сквер Гарден, что я хороший боец. Это самое главное. Это важнее судейских записок».

Ах, судьи. После двух таких близких поражений, будучи оставленным на произвол судьи на ринге, сможет ли Деревянченко принять близкое решение судей, особенно когда его соперник, будь то Джейкобс, Головкин, а теперь и Чарло, находится на так называемой стороне «А»? Сергей говорит, что старается не думать об этом.

«У меня большой опыт, поэтому в этом возрасте и с таким опытом я не особо сосредоточен на судьях. Я сосредоточен на поединка, и когда я делаю свою работу, я стараюсь делать ее очень хорошо», - сказал Деревянченко. «Посмотрим, что касается судей, потому что я думаю, что когда боксер беспокоится о судьях, то это нехорошо. Это заставляет переживать вдвойне – беспокоиться о судьях и беспокоиться о самом бое. И поэтому меня беспокоит то, что я готов к бою, а не судьи. Судьи – последнее, о чем я могу думать».

Коннолли полагает, что если Деревянченко будет драться так же, как и против GGG, избежит нокдауна и останется таким же сосредоточенным, как и в тренировочном лагере, то сможет в субботу стать чемпионом мира.

«Это было бы невероятно», - говорит Коннолли. «Сергей такой скромный и хороший парень. Если он действительно выиграет бой, это будет огромным успехом и для него, и для всей нашей команды. Он уехал из Украины в 2014 году. Он оставил свою жизнь позади и переехал в новую страну, чтобы получить такие возможности».

«Ему было нелегко. Он добрался до вершины и провел два потрясающих боя с Джейкобсом (который также сотрудничает с Коннолли) и GGG, но не завладел поясом. Он может сделать это против Чарло, и я был бы так счастлив за него».