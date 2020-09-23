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Ломаченко рассказал, за что уважает Лопеса

Бокс
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Достойные слова

Ломаченко рассказал, за что уважает Лопеса
Новина українською

Чемпионский бой за все титулы в легком весе между Василием Ломаченко (14-1, 10 КО) и Теофимо Лопесом (15-0, 12 КО) пройдет 17 октября в Лас-Вегасе.

Хотя со стороны Лопеса в адрес Ломаченко регулярно доносятся грубые высказывания, украинец знает, за что уважает своего молодого визави.

"Семейство Лопесов всегда пыталось устроить наш бой. Я уважаю Теофимо за то, что он всегда хотел драться со мной. Теперь это произойдет – и это хорошо для бокса.

Я говорил ему, что ему нужно завоевать титул. Он стал чемпионом IBF – и мы организовали бой. Состоится объединение всех титулов – это классно для истории бокса.

Бой Лопеса с Комми? Он получился очень быстрым, но я увидел достаточно, чтобы понять, какие у него есть проблемы", - сказал Ломаченко в интервью Yahoo Sports.

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В статье: Василий Ломаченко Теофимо Лопес
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