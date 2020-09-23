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Усик в деле? Организаторы Суперсерии хотят организовать турнир в хэвивейте

Бокс
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Украинец уже знает, что такое победа в WBSS

Усик в деле? Организаторы Суперсерии хотят организовать турнир в хэвивейте
Новина українською

Влиятельный немецкий промоутер и один из организаторов Суперсерии Калле Зауэрлянд сообщил, что в 2021 году турнир может впервые пройти в супертяжелом весе, а наградой для победителя станет бой с абсолютным чемпионом мира.

"Мы очень всерьез рассматриваем вариант проведения турнира в хэвивейте. Да, мы знаем, что это очень тяжелая задача. И мы помним, что в 2021 году британские чемпионы Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа хотят провести два кряду очных боя. А это значит, что все остальные претенденты останутся в стороне. Поэтому мы и предлагаем организовать и провести турнир, который определит претендента на звание абсолютного чемпиона мира.

Параллельно мы рассматриваем еще несколько дивизионов: средний, наилегчайший и полутяжелый. И, возможно, организуем женский турнир в полулегком или полусреднем дивизионах", - сказал Зауэрлянд.

Как известно, по линии WBO на бой с Джошуа претендует украинец Александр Усик, который в 2018 году стал победителем Суперсерии в тяжелом весе.

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В статье: Александр Усик WBSS
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Источник:
Vringe.com
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