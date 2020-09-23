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Ломаченко: Хочу вписать своё имя в историю бокса

Бокс
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Украинец пообещал отомстить Лопесу за все сказанное

Ломаченко: Хочу вписать своё имя в историю бокса
Новина українською

Чемпион мира по версиям WBC, WBA Super, WBO в лёгком весе Василий Ломаченко заявил, что не собирается прощать чемпиона мира по версии IBF Теофимо Лопеса за вызывающее поведение и многочисленные оскорбления.

"Я определённо не собираюсь его прощать. Если у меня будет шанс сделать ему больно, то я воспользуюсь им. Я не выходил на ринг год, теперь я здоров и счастлив. Мне 32 года, я очень много лет в этом спорте, и, конечно, моё тело немного устало. Но у меня был перерыв, я близок к своей мечте. До неё остаётся всего только шаг. Хочу вписать своё имя в историю бокса", — приводит слова украинского боксёра Boxingnews24.

Объединительная встреча Василия Ломаченко и Теофимо Лопеса запланирована на 17 октября.

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В статье: Василий Ломаченко Теофимо Лопес
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