Фьюри хотят заманить в Москву на бой с Поветкиным

Александр Поветкин (36-2-1, 25 КО) после завоевания титула «временного» чемпиона WBC стал одним из потенциальных соперников полноценного чемпиона WBC Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО).

Промоутер Поветкина Андрей Рябинский хочет организовать бой с Фьюри на московском стадионе «Лужники».

"Мы работаем в этом направлении. Бой за пояс – самое большое событие в карьере любого боксера. Разумеется, мы будем добиваться от WBC обязательной защиты.

«Лужники»? Почему нет? Это одно из возможных мест для поединка", - сказал Рябинский.

Поветкин до конца года проведет реванш с Диллианом Уайтом, а Фьюри начнет 2021 год третьим боем с Деонтеем Уайлдером.