  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Фьюри хотят заманить в Москву на бой с Поветкиным
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Фьюри хотят заманить в Москву на бой с Поветкиным

Бокс
(1 голосов)

Посмотрим, что из этого получится

Фьюри хотят заманить в Москву на бой с Поветкиным
Новина українською

Александр Поветкин (36-2-1, 25 КО) после завоевания титула «временного» чемпиона WBC стал одним из потенциальных соперников полноценного чемпиона WBC Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО).

Промоутер Поветкина Андрей Рябинский хочет организовать бой с Фьюри на московском стадионе «Лужники».

"Мы работаем в этом направлении. Бой за пояс – самое большое событие в карьере любого боксера. Разумеется, мы будем добиваться от WBC обязательной защиты.

«Лужники»? Почему нет? Это одно из возможных мест для поединка", - сказал Рябинский.

Поветкин до конца года проведет реванш с Диллианом Уайтом, а Фьюри начнет 2021 год третьим боем с Деонтеем Уайлдером.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Тайсон Фьюри Александр Поветкин
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Чемпионат
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...