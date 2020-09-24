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Хирн: Джошуа готов сделать титул вакантным
Усик может получить титул
Промоутер Эдди Хирн признал, что боксер Энтони Джошуа готов сделать титул WBO супертяжелого веса вакантным, чтобы ему не мешали провести бой против Тайсона Фьюри в 2021 году.
Проблема для Джошуа в том, что обязательным претендентом на пояс является Александр Усик, который не хочет ждать, когда состоится бой Джошуа - Фьюри, а хочет в первой половине 2021 года выйти в ринг с Джошуа.
"Много сейчас разговоров о том, что Джошуа нужно сделать титул вакантным. Готов ли он на это? Я считаю, что да. Если он после Пулева сразу выходит на Фьюри, то Энтони готов отдать титул WBO".
"Возможно, попробуем найти решение с Усиком. Пообещать ему, что Джошуа становится абсолютным чемпионом и тут же делает пояс вакантным. Если Усика это не устроит, то он на такое не пойдет".
"Джошуа хочет бой с Фьюри, чтобы определить лучшего в супертяжах. Если по какой-то причине бой не состоится, то Энтони сразу готов к бою с Усиком, но ему еще нужно победить Чисору", - сказал Хирн.
Если Джошуа сделает титул WBO вакантным, то за пояс будут драться Усик и 2-й номер рейтинга. Сейчас это Даниэль Дюбуа.