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Хирн: Джошуа готов сделать титул вакантным

Бокс
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Усик может получить титул

Хирн: Джошуа готов сделать титул вакантным
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Промоутер Эдди Хирн признал, что боксер Энтони Джошуа готов сделать титул WBO супертяжелого веса вакантным, чтобы ему не мешали провести бой против Тайсона Фьюри в 2021 году.

Проблема для Джошуа в том, что обязательным претендентом на пояс является Александр Усик, который не хочет ждать, когда состоится бой Джошуа - Фьюри, а хочет в первой половине 2021 года выйти в ринг с Джошуа.

"Много сейчас разговоров о том, что Джошуа нужно сделать титул вакантным. Готов ли он на это? Я считаю, что да. Если он после Пулева сразу выходит на Фьюри, то Энтони готов отдать титул WBO".

"Возможно, попробуем найти решение с Усиком. Пообещать ему, что Джошуа становится абсолютным чемпионом и тут же делает пояс вакантным. Если Усика это не устроит, то он на такое не пойдет".

"Джошуа хочет бой с Фьюри, чтобы определить лучшего в супертяжах. Если по какой-то причине бой не состоится, то Энтони сразу готов к бою с Усиком, но ему еще нужно победить Чисору", - сказал Хирн.

Если Джошуа сделает титул WBO вакантным, то за пояс будут драться Усик и 2-й номер рейтинга. Сейчас это Даниэль Дюбуа.

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа Эдди Хирн
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