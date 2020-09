Богачук прошел взвешивание перед боем в Мексике

Чемпион WBC Continental Americas в первом среднем весе Сергей Богачук (17-0, 17 КО) прошел традиционную процедуру взвешивания перед боем 32-летним мексиканцем Алехандро Давила (21-1-2, 8 КО).

Оба боксера уложились в лимит весовой категории (до 69,9 кг) – Богачук на весах показал 69,7 кг, а Давила – 69,2 кг.

Serhii “El Flaco” Bohachuck (153.7) and Alejandro Davila (152-something) make the light middleweight limit ahead of their 10 round title bout tomorrow in Merida, Mexico live on ESPN Knockout - Latin America & SIPSE 9.1 on Facebook ????❤️???????????? pic.twitter.com/etERnUZdbW