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Гвоздик: Верю, что судья поднимет руку Деревянченко

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Экс-чемпион мира дал прогноз на завтрашний мегафайт

Гвоздик: Верю, что судья поднимет руку Деревянченко
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Сергей Деревянченко (13-2, 10 КО) в ночь с субботы на воскресенье на арене казино Mohegan Sun (штат Коннектикут) проведет бой с чемпионом WBC в среднем весе Жермаллом Чарло (30-0, 22 КО).

Александр Гвоздик, бывший чемпион WBC в полутяжелом весе, считает, что Деревянченко одержит победу решением судей.

"У Сергея прекрасный уоркрейт, отменная выносливость, он оказывает очень мощное давление. Не думаю, что Чарло сумеет сохранять безопасную дистанцию весь бой.

Верю, что рефери в конце боя поднимет именно руку Сергея. Не знаю, пройдет бой всю дистанцию или же нет. Допускаю, что прессинг позволит Деревянченко выиграть и досрочно в поздних раундах. Но в любом случае верю, что у Украины появится новый чемпион мира", - сказал Гвоздик.

Ранее UA-Футбол сообщал, что в Украине бой Деревянченко – Чарло покажет телеканал «Интер».

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В статье: Сергей Деревянченко Александр Гвоздик Жермалл Чарло
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Источник:
Vringe.com
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