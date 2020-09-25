Усик: Деревянченко выиграет решением судей

Сергей Деревянченко (13-2, 10 КО) в ночь с субботы на воскресенье на арене казино Mohegan Sun (штат Коннектикут) проведет бой с чемпионом WBC в среднем весе Жермаллом Чарло (30-0, 22 КО).

Александр Усик делает ставку на опыт украинца, который в бою с Чарло попытается с третьей попытки стать чемпионом мира.

"Деревянченко – наш парень. Он давно ждал такой возможности. Опыт, полученный в поединках против Головкина и Джейкобса, позволит ему победить Чарло. Ставлю на Сергея единогласным решением судей", - сказал экс-абсолютный чемпион мира в тяжелом весе.

Что касается Усика, то Александр вернется на ринг 31 октября, а его соперником по второму бою в супертяжелом дивизионе станет Дерек Чисора.