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Редкач: Деревянченко нокаутирует Чарло

Бокс
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Смелый прогноз

Редкач: Деревянченко нокаутирует Чарло
Новина українською

Сергей Деревянченко (13-2, 10 КО) в ночь с субботы на воскресенье на арене казино Mohegan Sun (штат Коннектикут) проведет бой с чемпионом WBC в среднем весе Жермаллом Чарло (30-0, 22 КО).

Украинец Иван Редкач предположил, что Деревянченко после неудач в боях с Дэниелом Джейкобсом и Геннадием Головкиным сделает правильные выводы и не станет доводить дело до подсчета судейских записок.

"Он никогда прежде не был чемпионом мира. Так что даже не представляете, насколько он голоден и мотивирован побить Жермалла.

Мне нравится Чарло, нравится его стиль. Не могу сказать о нем ничего плохого. Но считаю, что прессинг Деревянченко измотает Жермалла, затем Сергей потрясет его, не даст оклематься и доведет дело до победы. Это будет где-то в середине боя. Скажем, в 7-м раунде", - сказал Редкач.

Ранее свой прогноз на бой Деревянченко – Чарло сделал и Александр Усик.

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В статье: Сергей Деревянченко Жермалл Чарло Иван Редкач
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Источник:
Vringe.com
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