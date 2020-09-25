Редкач: Деревянченко нокаутирует Чарло

Сергей Деревянченко (13-2, 10 КО) в ночь с субботы на воскресенье на арене казино Mohegan Sun (штат Коннектикут) проведет бой с чемпионом WBC в среднем весе Жермаллом Чарло (30-0, 22 КО).

Украинец Иван Редкач предположил, что Деревянченко после неудач в боях с Дэниелом Джейкобсом и Геннадием Головкиным сделает правильные выводы и не станет доводить дело до подсчета судейских записок.

"Он никогда прежде не был чемпионом мира. Так что даже не представляете, насколько он голоден и мотивирован побить Жермалла.

Мне нравится Чарло, нравится его стиль. Не могу сказать о нем ничего плохого. Но считаю, что прессинг Деревянченко измотает Жермалла, затем Сергей потрясет его, не даст оклематься и доведет дело до победы. Это будет где-то в середине боя. Скажем, в 7-м раунде", - сказал Редкач.