Чарло и Деревянченко показали почти одинаковый вес на взвешивании

Состоялось взвешивание Сергея Деревянченко (13-2, 10 КО) и чемпион WBC в среднем весе Джермалла Чарло (30-0, 22 КО). Стоит отметить, что оба боксера вложились в рамки среднего дивизиона во время официальной процедуры взвешивания.

Украинец весит 72,3 кг, а Джермалл Чарло, в свою очередь показал почти аналогичный вес - 72,4 кг

Бой Деревянченко – Чарло состоится утром 27 сентября. Для украинца это третья возможность стать чемпионом мира.