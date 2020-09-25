  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Чарло и Деревянченко показали почти одинаковый вес на взвешивании
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Чарло и Деревянченко показали почти одинаковый вес на взвешивании

Бокс
(1 голосов)

Бой состоится 27 сентября

Чарло и Деревянченко показали почти одинаковый вес на взвешивании
Новина українською

Состоялось взвешивание Сергея Деревянченко (13-2, 10 КО) и чемпион WBC в среднем весе Джермалла Чарло (30-0, 22 КО). Стоит отметить, что оба боксера вложились в рамки среднего дивизиона во время официальной процедуры взвешивания.

Украинец весит 72,3 кг, а Джермалл Чарло, в свою очередь показал почти аналогичный вес - 72,4 кг

Бой Деревянченко – Чарло состоится утром 27 сентября. Для украинца это третья возможность стать чемпионом мира.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Сергей Деревянченко Джермелл Чарло
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...