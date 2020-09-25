  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Деревянченко - Чарло: Когда и где бой? Кто фаворит? Прогноз
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Деревянченко - Чарло: Когда и где бой? Кто фаворит? Прогноз

Бокс
(1 голосов)

UA-Футбол представляет вам подробный разбор предстоящего поединка Деревянченко - Чарло

Деревянченко - Чарло: Когда и где бой? Кто фаворит? Прогноз
UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 26 на 27 сентября на арене казино Mohigan Sun состоится поединок в средней весовой категории между американским чемпионом мира по версии WBC Джермоллом Чарло (30-0, 22 КО) и украинцем Сергеем Деревянченко (13-2, 10 КО).

Эксперты UA-Sport дали характеристику будущим оппонентам, обсудили их сильные и слабые стороны и последние новости перед боем.

Смотреть текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Где и когда смотреть бой.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Сергей Деревянченко Жермалл Чарло
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...