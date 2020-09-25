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Деревянченко - Чарло: Когда и где бой? Кто фаворит? Прогноз
UA-Футбол представляет вам подробный разбор предстоящего поединка Деревянченко - Чарло
В ночь с 26 на 27 сентября на арене казино Mohigan Sun состоится поединок в средней весовой категории между американским чемпионом мира по версии WBC Джермоллом Чарло (30-0, 22 КО) и украинцем Сергеем Деревянченко (13-2, 10 КО).
Эксперты UA-Sport дали характеристику будущим оппонентам, обсудили их сильные и слабые стороны и последние новости перед боем.
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