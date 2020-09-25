Атлас рассказал, за что уважает Ломаченко

Эксперт и тренер Тедди Атлас рассказал, за что уважает Василия Ломаченко (14-1, 10 КО) и прокомментировал предстоящий бой с Теофимо Лопесом (15-0, 12 КО):

"Почему я уважаю Ломаченко. Он согласился на немного меньше денег, меньше денег со стола, который, на самом деле, его. Он сделал это, чтобы провести этот бой. Если бы он на это не пошел, то Лопес и его отец не согласились бы взять свое, они хотели заработать около 2 миллионов. И сейчас они их получили. Я не знаю точно, но они заработают около этого.

Ну а Ломаченко позволил немного сократить гонорар себе и отдать его им. Василий все еще заработает неплохие деньги. Но своим жестом он показал, что хотел больших поединков. Он хочет построить наследие. Он хочет, чтобы это наследие было великим. Он хочет, чтобы его история была великой.

И он умен. Да, он умен. Потому что сейчас, с этим коронавирусом, когда на трибунах нет болельщиков. Так где бы он мог заработать больше? Нигде. Это было умно. Он получил уважение. А также это умно потому, что он нигде бы не заработал больше. В его поступке был смысл".

Напомним, что бой Ломаченко – Лопес состоится 17 октября. Победитель этого поединка станет абсолютным чемпионом мира.