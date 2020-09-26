  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Перспективный украинец Богачук завоевал 18-ю победу на профи-ринге
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Перспективный украинец Богачук завоевал 18-ю победу на профи-ринге

Бокс
(1 голосов)

Соперник не вышел на 7 раунд

Перспективный украинец Богачук завоевал 18-ю победу на профи-ринге
UA-Футбол
Новина українською

Украинский чемпион по версии WBC Continental Americas Виктор Богачук (18-0, 18 КО) одержал очередную победу на профессиональном ринге.

На этот раз он победил мексиканца Алехандро Давила (21-2-2, 8 КО).

В течение шести раундов в ринге наблюдалась полная доминация украинского чемпиона. На 7 раунд его соперник выходить отказался.

Напомним, что сегодня ночью состоится поединок Деревянченко - Чарло. Эксперты UA-Sport подробно разобрали будущий бой.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Сергей Богачук
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...