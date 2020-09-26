Бокс
Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Перспективный украинец Богачук завоевал 18-ю победу на профи-ринге
Соперник не вышел на 7 раунд
Украинский чемпион по версии WBC Continental Americas Виктор Богачук (18-0, 18 КО) одержал очередную победу на профессиональном ринге.
На этот раз он победил мексиканца Алехандро Давила (21-2-2, 8 КО).
В течение шести раундов в ринге наблюдалась полная доминация украинского чемпиона. На 7 раунд его соперник выходить отказался.
Напомним, что сегодня ночью состоится поединок Деревянченко - Чарло. Эксперты UA-Sport
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...