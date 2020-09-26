Перспективный украинец Богачук завоевал 18-ю победу на профи-ринге

Украинский чемпион по версии WBC Continental Americas Виктор Богачук (18-0, 18 КО) одержал очередную победу на профессиональном ринге.

На этот раз он победил мексиканца Алехандро Давила (21-2-2, 8 КО).

В течение шести раундов в ринге наблюдалась полная доминация украинского чемпиона. На 7 раунд его соперник выходить отказался.