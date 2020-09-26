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Фьюри назвал ТОП 5 супертяжей планеты, Усик в списке

Бокс
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Британец четко сформулировал свой ТОП

Фьюри назвал ТОП 5 супертяжей планеты, Усик в списке
UA-Футбол
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Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) назвал ТОП 5 бойцов своей весовой категории. Его слова цитирует IFL.TV:

"А себя называть? Хорошо, тогда я, Уайлдер, Джошуа, Усик, а пятое место достанется или Уайту, или Поветкину.

Хотя нет, немного подкорректирую список. Я, Уайлдер, Джошуа, Усик и Пулев. Кубрат идет на пятом месте. Я уверен, что он побьет Поветкина и Уайта", - сказал он.

Напомним, что сегодня ночью состоится поединок за титул чемпиона мира в среднем весе по версии WBC. Между собой будут бороться действующий обладатель звания, американец Джермалл Чарло и украинский претендент Сергей Деревянченко. Эксперты UA-Sport подробно разобрали бой и сделали свои прогнозы относительно победителя.

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В статье: Александр Усик Тайсон Фьюри
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