Фьюри назвал ТОП 5 супертяжей планеты, Усик в списке

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) назвал ТОП 5 бойцов своей весовой категории. Его слова цитирует IFL.TV:

"А себя называть? Хорошо, тогда я, Уайлдер, Джошуа, Усик, а пятое место достанется или Уайту, или Поветкину.

Хотя нет, немного подкорректирую список. Я, Уайлдер, Джошуа, Усик и Пулев. Кубрат идет на пятом месте. Я уверен, что он побьет Поветкина и Уайта", - сказал он.

Напомним, что сегодня ночью состоится поединок за титул чемпиона мира в среднем весе по версии WBC. Между собой будут бороться действующий обладатель звания, американец Джермалл Чарло и украинский претендент Сергей Деревянченко. Эксперты UA-Sport подробно разобрали бой и сделали свои прогнозы относительно победителя.