Станет ли "Техник" чемпионом? Анонс и прогноз на бой Деревянченко – Чарло

Путь, по которому Сергей Деревянченко двигается по профессиональному рингу, пожалуй, не имеет аналогов в истории Украины. Бронзовый призер чемпионата мира среди любителей и чемпион полупрофессиональной лиги WSB дебютировал в профи только в 29, за 4 года закрепился в элите дивизиона, с 12-месячным интервалом небесспорно проиграл два чемпионских боя с Дэниелом Джейкобсом и Геннадием Головкиным, но мгновенно получил еще один шанс завладеть титулом в среднем весе.

Парадокс в том, что как бы не сложился субботний бой с непобедимым американским панчером Жермаллом Чарло, карьера Деревянченко не потеряет свою уникальность – он либо с третьей попытки исполнит свою мечту, либо станет боксером, за которым окончательно закрепится реноме того, кто не способен довести дело до конца.

Кто такой Чарло и как он стал чемпионом мира в среднем весе

Карьера Жермалла Чарло развивается по классическому американскому стилю – боксер из Ричмонда после неудачной попытки отобраться на Олимпиаду-2008 в Пекине в 18 лет ушел в профессионалы и до 2015 года в лимите первого среднего веса сколотил себе послужной список 21-0, боксируя с откровенными «мешками».

Промоутеры Чарло выждали удобный момент и в сентябре 2015 года вывели Жермалла на бой с новоиспеченным чемпионом IBF Корнелиусом Бандрейджем, которому на тот момент было уже 42 года. Молодой американец за три раунда легко забил ветерана (один из нокдаунов Чарло оформил джебом) и впервые стал чемпионом мира в профессионалах.

После побед над Остином Траутом и Джулианом Уильямсом Чарло понял, что ему стало тесно в первом среднем весе и перешел в категорию до 72,6 кг в надежде заполучить свою часть пирога, который только начали делить Геннадий Головкин и Сауль Альварес.

Чарло в среднем весе решил двигаться по линии WBC и поэтому не претендовал на дважды вакантный титул IBF, который Деревянченко неудачно оспаривал в боях с Джейкобсом и Головкиным. Жермалл не ошибся – ему понадобилось всего 6 неполных раундов, чтобы стать временным чемпионом WBC, а когда Всемирный боксерский совет перевел Альвареса в ранг франчайзингового чемпиона, то Чарло, не встретив на своем пути ни одного по-настоящему топового боксера, стал полноценным чемпионом мира во второй весовой категории. Тот случай, когда промоутеры из Premier Boxing Champions наперед просчитали ход событий и идеально разыграли свою сильную карту.

Чарло в мае «стукнуло» 30 – и тянуть с выходом на действительно элитный уровень уже некуда. Именно за счет Деревянченко команда Жермалла хочет легализовать свое имя и подобраться к денежному бою с Альваресом, о котором Чарло любит говорить в своих многочисленных интервью.

Деревянченко важно сразу включиться в бой. Он дважды проигрывал после нокдаунов в первом раунде

Вероятно, не стоит лишний раз напоминать, как Сергей Деревянченко проиграл два боя за вакантный титул IBF. Поединки с Дэниелом Джейкобсом и Геннадием Головкиным получились такими же близнецами, как и братья Чарло. Деревянченко дважды оказывался в нокдауне в первом раунде и тем самым позволял судьям за рингом манипулировать этим фактом при составлении своих спорных подсчетов в этих очень близких боях.

«Конечно, я понимаю, что в первом раунде мне нужно быть более сосредоточенным. Я знаю это и работаю над этим. Мне нужно сосредоточиться на всех 12 раундах. Так что мы с Андре много говорим об этом и много над этим работаем», - говорил Деревянченко в интервью журналу The Ring.

Что же должен делать Деревянченко, чтобы уже на старте боя не дать оппоненту уйти в отрыв в глазах судей?

Ключ к контролю длиннорукого Чарло – постоянный прессинг. Только так Сергей может нивелировать огромное преимущество чемпиона WBC габаритах (183 против 175 см роста и 187 против 171 см в размахе рук) и заставить его засомневаться в себе.

Под давлением Чарло обычно теряет голову и азартно вступает в рубку, пытаясь вернуть обидчику пропущенный удар. Если же все идет по плану, то Жермалл зачастую грамотно разыгрывает свои сильные стороны – акцентированный джеб, хлесткий быстрый удар с обеих рук, отличный тайминг при контратаках и умение распределить силы на всю дистанцию боя. Со звериным инстинктом у американца также полный порядок – жди беды, если Чарло почувствовал, что потряс тебя.

Опыт – тот немаловажный козырь, который Деревянченко должен максимально задействовать в этом бою. За плечами у «Техника» 24 конкурентных раунда против Джейкобса и Головкина – ни с чем подобным Чарло за 12 лет своей карьеры в профессионалах еще не сталкивался. Именно поэтому третья попытка Сергея стать чемпионом мира имеет больше шансов, чем две предыдущих.

При этом важно понимать, что братья Чарло после фиаско Деонтея Уайлдера в реванше с Тайсоном Фьюри и неопределенного положения Эррола Спенса (только Бог знает, каким он вернется после той жуткой автокатастрофы) стали главным активом Premier Boxing Champions – ни о какой благосклонности судей не может быть и речи, даже если упустить, что Деревянченко к бою подходит в статусе претендента. Сергею придется в каждом раунде убеждать троицу судей в своем превосходстве – все более-менее равные 3-минутки гарантированно уйдут в копилку чемпиону.

Что говорят о бое Деревянченко – Чарло действующие боксеры?

Александр Усик (Украина, супертяжелый вес): «Деревянченко – наш парень. Он давно ждал такой возможности. Опыт, полученный в поединках против Головкина и Джейкобса, позволит ему победить Чарло. Ставлю на Сергея единогласным решением судей».

Шон Портер (США, полусредний вес): «Чарло, решением судей. В бою с Матвеем Коробовым Чарло показал, что у него есть проблемы с боксерами, которые на ринге могут двигаться, боксировать и думать. С этим ему придется иметь дело в бою с Деревянченко. Сергей проиграл два близких боя Джейкобсу и Головкину, и, похоже, даже победил Головкина. Но, в конце концов, Жермалл выиграет этот бой близким решением судей».

Иван Редкач (Украина, полусредний вес): «Он никогда прежде не был чемпионом мира. Так что даже не представляете, насколько он голоден и мотивирован побить Жермалла. Мне нравится Чарло, нравится его стиль. Не могу сказать о нем ничего плохого. Но считаю, что прессинг Деревянченко измотает Жермалла, затем Сергей потрясет его, не даст оклематься и доведет дело до победы. Это будет где-то в середине боя. Скажем, в 7-м раунде».

Нонито Донэйр (Филиппины, легчайший вес): «Чарло, решением судей. Чарло навяжет свой рисунок боя, а это является ключевым моментом в бою с кем-либо. Вы выходите, забираете ринг и заставляете соперника приспособиться к тому, что вы делаете. Сергей Деревянченко будет прессинговать, но Чарло очень хитрый боец, и когда он чувствует запах крови, то он идет на соперника. Я вижу, что Жермалл победит решением судей, если не нокаутом».

Эрисланди Лара (Куба, первый средний вес): «Чарло – единогласным решением судей. Деревянченко любит атаковать, и я думаю, что это сыграет на руку Чарло. Считаю, что Жермалл лучший в плане бокса – и он выиграет. Это будет зрелищный бой».

Джарретт Хёрд (США, первый средний вес): «Деревянченко – единогласным решением судей. Деревянченко провел очень хороший бой с Головкиным. И я на самом деле думаю, что он победил. Я думаю, он перенесет все это на бой с Чарло и выиграет единогласным решением судей».

Тарас Шелестюк (Украина, полусредний вес). «Деревянченко нокаутом: это будет тяжелый бой. Стилистически бой очень непростой для обоих. Я верю, что Сергей победит, но для этого ему нужно остановить Чарло нокаутом или техническим нокаутом. А если бой все же пройдет всю дистанцию, Сергею будет сложно одержать победу по очкам».

Деревянченко – Чарло: когда прогнозировать невероятно сложно

Что мы имеем по факту?

Деревянченко подходит к бою с огромным багажом опыта, приобретенным в зрелищных битвах с Джейкобсом и Головкиным. Сергей только за два этих поединка узнал о боксе больше, чем Чарло за всю свою карьеру.

Украинец из-за своего постоянного давления стилистически неудобен для чемпиона, но ему придется каждый раз прорываться на ближнюю и среднюю дистанцию, а когда у чемпиона преимущество в 16 сантиметров в размахе рук, то сделать это будет крайне непросто. Владимир Кличко и его джеб не дадут соврать.

Опять-таки, фактор судей…От этого никуда не уйдешь – Деревянченко придется ежесекундно доказывать вершителям фемиды, что именно он должен стать новым обладателем зеленого пояса WBC. И кому как не Сергею знать, что у него нет никаких гарантий на объективные взгляды судей. Хотя нейтральные судейские записки в недавнем бою между Хосе Рамиресом и Виктором Постолом все же дают надежду на справедливый подсчет.

Если кто и должен стать 13-м чемпионом мира в истории Украины, то это Сергей Деревянченко. Сердце отчаянно жаждет победы, но разум, взвесив все «за» и «против», отдает предпочтение действующему чемпиону. И больше всего не хотелось бы завтра утром говорить об очередном ограблении. Да будет бой – справедливый и бескомпромиссный.

Прогноз: победа Чарло единогласным решением судей.