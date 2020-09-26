Виктор Постол: Меня не опустили в рейтинге WBO, будем ждать предложений

Украинский боксер Виктор Постол (31-3, 21 КО) рассказал о своих дальнейших планах после поражения от чемпиона мира Хосе Рамиреса (26-0, 18 КО).

"У WBO хороший пояс, мне нравится. Я знаю, что они не опустили меня в рейтинге - там я 4-й, как и был. По WBC - с первой опустили на третью позицию. Это говорит о том, что у меня есть большие шансы. Будем ждать предложений.

Вадим Корнилов (менеджер - прим.) сказал, что подумаем - закрывать поражение и двигаться дальше или по другой версии ... Говорит, немного отдохнуть, а после нового года посмотрим, как будет ситуация с коронавирусом.

Ровно месяц хочу отдохнуть, и с первого числа буду потихоньку держать себя в форме" - сказал он.

Напомним, что сегодня ночью состоится поединок за титул чемпиона мира в среднем весе по версии WBC. Между собой будут бороться действующий обладатель звания, американец Джермалл Чарло и украинский претендент Сергей Деревянченко. Эксперты UA-Sport подробно разобрали бой и сделали свои прогнозы относительно победителя.