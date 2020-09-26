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Известный украинский боксер дал прогноз на бой Деревянченко - Чарло

Бокс
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Тарас все разложил по полочкам

Известный украинский боксер дал прогноз на бой Деревянченко - Чарло
UA-Футбол
Новина українською

Украинский боксер полусредневес Тарас Шелестюк (18-0, 10 КО) дал свой прогноз на бой Чарло - Деревянченко.

"То, что я заметил, Чарло пропускает много ударов: он пропускал от Коробова, Адамса, Хогана. Но держалка у него хорошая. Ни один из ударов его не поколебил - Сергею будет трудно выиграть этот бой нокаутом. Единственное, я надеюсь, что Сергей может задеть его по печени, сбить дыхание и доработать.

Думаю, для Сергею этот соперник подходит лучше, чтобы все-таки добраться до чемпионского титула и выиграть этот поединок. Мое мнение - Сергей выиграет этот бой по очкам. Будет трудно выиграть такой поединок, на выезде, на стороне соперника. Для этого нужно выиграть этот поединок с запасом.

Надеюсь, у Сергея это получится, надеюсь, он будет брать раунд за раундом и давить на Чарло своей активностью" - сказал он на своем You Tube канале.

Напомним, что сегодня ночью состоится поединок за титул чемпиона мира в среднем весе по версии WBC. Между собой будут бороться действующий обладатель звания, американец Джермалл Чарло и украинский претендент Сергей Деревянченко. Эксперты UA-Sport подробно разобрали бой и сделали свои прогнозы относительно победителя.

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В статье: Сергей Деревянченко Тарас Шелестюк
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