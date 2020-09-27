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Майрис Бриедис победил в финале второго сезона Всемирной боксерской суперсерии

Бокс
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Поздравляем латыша

Майрис Бриедис победил в финале второго сезона Всемирной боксерской суперсерии
UA-Футбол
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Латвийский крузер Майрис Бриедис (26-1, 19 КО) победил в финале второго сезона Всемирной боксерской суперсерии.

В финале турнира он одолел представителя Кубы Юниера Дортикоса (24-1, 22 КО).

Бой получился довольно интересным и конкурентным. В первой половине соперники соревновались на равных, но начиная с экватора поединка преимущество латыша было все более ощутимым.

В итоге подавляющее большинство судей отдали победу именно Бриедису. 117-111; 117-111; 114-114 в пользу латыша.

Таким образом, он стал обладателем Кубка Мохаммеда Али и завоевал титул чемпиона мира по версии IBF и пояс журнала The Ring.

Майрис Бриедис победил в финале второго сезона Всемирной боксерской суперсерии - изображение 1

Напомним, что сегодня ночью состоится поединок за титул чемпиона мира в среднем весе по версии WBC. Между собой будут бороться действующий обладатель звания, американец Джермалл Чарло и украинский претендент Сергей Деревянченко. Эксперты UA-Sport подробно разобрали бой и сделали свои прогнозы относительно победителя.

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В статье: Майрис Бриедис Юниер Дортикос
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