Майрис Бриедис победил в финале второго сезона Всемирной боксерской суперсерии

Латвийский крузер Майрис Бриедис (26-1, 19 КО) победил в финале второго сезона Всемирной боксерской суперсерии.

В финале турнира он одолел представителя Кубы Юниера Дортикоса (24-1, 22 КО).

Бой получился довольно интересным и конкурентным. В первой половине соперники соревновались на равных, но начиная с экватора поединка преимущество латыша было все более ощутимым.

В итоге подавляющее большинство судей отдали победу именно Бриедису. 117-111; 117-111; 114-114 в пользу латыша.

Таким образом, он стал обладателем Кубка Мохаммеда Али и завоевал титул чемпиона мира по версии IBF и пояс журнала The Ring.

Напомним, что сегодня ночью состоится поединок за титул чемпиона мира в среднем весе по версии WBC. Между собой будут бороться действующий обладатель звания, американец Джермалл Чарло и украинский претендент Сергей Деревянченко. Эксперты UA-Sport подробно разобрали бой и сделали свои прогнозы относительно победителя.