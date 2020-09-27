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Сергей Деревянченко проиграл третий титульный бой в карьере

Бокс
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Украинец уступил чемпиону

Сергей Деревянченко проиграл третий титульный бой в карьере
UA-Футбол
Новина українською

Украинский средневес Сергей Деревянченко (13-3, 10 КО) проиграл единогласным решением судей титульный поединок против чемпиона мира по версии WBC Джермалла Чарло (31-0, 22 КО).

Началось все с того, что организаторы вечера бокса совершенно непонятно начали менять события местами. Сначала в андеркарте должен был состояться поединок брата Джермалла Чарло за три чемпионских титула, а затем в качестве главного события вечера бой украинца и американца. Но все получилось наоборот. Почему-то главное событие вечера поставили на разогрев.

Первые раунды, как и планировалось оба боксера начали с разведки. Но если Сергей больше изучал соперника, то Джермалл начал сразу пристреливаться джебами с дальней дистанции. И стоит отметить, что это у него очень хорошо получалось. Он умело пользовался преимуществом в росте и размахе рук, атаковал оппонента и лишь иногда позволял тому подходить на ближнюю дистанцию.

Сергей Деревянченко проиграл третий титульный бой в карьере - изображение 1

Начиная с четвертого раунда Деревянченко стал доносить и свои выстрелы, но они были настолько редкими, что его соперник успевал прийти в себя и без особых проблем использовать свою стратегию. А она была, как мы с вами поняли, заточенная на то, чтобы украинца измотать.

С пятого раунда у Сергея на лице начали появляться сечки, которые впоследствии переросли в настоящие гематомы. Они очень мешали нашему боксеру воспринимать атаки соперника, все чаще украинец пропускал нежелательные выстрелы.

Сергей Деревянченко проиграл третий титульный бой в карьере - изображение 2

В восьмом раунде и вообще показалось, что Деревянченко может не дотянуть до конца боя, но мужество и самопожертвова у претендента сегодня были на высшем уровне.

Сергей Деревянченко проиграл третий титульный бой в карьере - изображение 3

А вот Чарло под конец боя заметно подсел. Если 10 и 11 раунды он провел где-то на уровне с оппонентом, то заключительную трех минутку однозначно проиграл в сухую. Едва достояв до конца боя, американец понимал, что победил безоговорочно. Да и всем болельщикам это также было очевидно. Оставалось услышать только счет.

Счет боя 116-112; 117-111; 118-110 в в пользу Джермалла Чарло.

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В статье: Сергей Деревянченко Джермелл Чарло
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