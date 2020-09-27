Обширный комментарий Чарло после боя против Деревянченко: Я хотел нокаутировать его

Американский чемпиона мира в среднем весе по версии WBC Джермалл Чарло (31-0, 22 КО) прокомментировал победный бой против украинца Сергея Деревянченко (13-3, 10 КО). Его слова цитирует BoxingScene:

"Мы сражались так, как они хотели, чтобы мы дрались. Мы стояли лицом к лицу, не отступили ни на шаг. Это должен был быть один из самых сложных боев в моей карьере, и мы прошли испытания.

Он был борцом, - сказал Чарло об оппоненте. Мы дали ему шанс панчера, поэтому в любой момент бой мог измениться. Но я придерживался своего плана игры, я слушал свой угол, и мы хорошо выполнили план боя. Мы закончили поединок на пятерку, понимаете?

В общем, это было легко. Я не хочу называть это легким боем. Не бывает легкого боя. Знаете, это всегда тяжелый бой. Как я уже сказал, в любой момент все может измениться. Но, как я уже сказал, мы придерживались плана на игру и реализовали его. Я позволял своему джебу диктовать и делать то, что он делает, и мы одержали победу. Я хотел вырубить его, если ты это хочешь знать. Я хотел нокаутировать его, но вы не можете нокаутировать каждого бойца. Он должен был выжить. Он тактически выжил.

Я придерживался плана на игру, хотя ему было больно. Если бы тренер сказал мне пойти туда и посмотреть, ранен ли он, я бы проверил его. Но я сделал те выстрелы, которые мне нужно было сделать, чтобы победить" - сказал чемпион.