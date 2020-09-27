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Деревянченко - Чарло: Статистика ударов боксеров за весь поединок

Бокс
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Американец реже бил, но чаще попадал

Деревянченко - Чарло: Статистика ударов боксеров за весь поединок
UA-Футбол
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Американский чемпион мира в среднем весе по версии WBC Джермалл Чарло (31-0, 22 КО) в победном поединке против украинца Сергея Деревянченко (13-3, 10 КО) попадал в соперника не намного больше, чем пропускал.

Так, в общем американец выбросил 627 ударов, 219 из которых зашло в цель. Из них 134 силовых удара, 85 джебов. Украинский претендент выбросил 681 удар, но попал всего в 180 случаях. Из них 163 силовых удара и всего 17 джебов.

Видео боя вы можете посмотреть здесь.

Как это было?

Комментарий Чарло после поединка.

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В статье: Сергей Деревянченко Жермал Чарло
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