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Деревянченко - Чарло: Статистика ударов боксеров за весь поединок
Американец реже бил, но чаще попадал
Американский чемпион мира в среднем весе по версии WBC Джермалл Чарло (31-0, 22 КО) в
Так, в общем американец выбросил 627 ударов, 219 из которых зашло в цель. Из них 134 силовых удара, 85 джебов. Украинский претендент выбросил 681 удар, но попал всего в 180 случаях. Из них 163 силовых удара и всего 17 джебов.
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