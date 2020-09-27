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Деревянченко - Чарло: Записки судей по окончанию поединка

Бокс
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Преимущество американца было очевидно, все по делу

Деревянченко - Чарло: Записки судей по окончанию поединка
UA-Футбол
Новина українською

Вашему вниманию записки судей по окончанию титульного поединка между чемпионом мира в среднем весе по версии WBC Джермаллом Чарло (31-0, 22 КО) и украинцем Сергеем Деревянченко (13-3, 10 КО).

Деревянченко - Чарло: Записки судей по окончанию поединка - изображение 1

Полное видео боя.

Статистика ударов.

Комментарии Чарло.

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В статье: Сергей Деревянченко Жермал Чарло
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