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Тайсон Фьюри: Я не думаю, что у Уайта хватит времени оправиться после такого

Бокс
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Тайсон Фьюри: Я не думаю, что у Уайта хватит времени оправиться после такого
UA-Футбол
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Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) рассказал о своем видении боя Уайт - Поветкин 2. Его слова цитирует IFL.TV:

"Мое личное мнение - не то чтобы оно много значит, и не то, чтобы Уайт меня слушал.

Но я боксирую всю свою жизнь, изучаю бокс и много времени в нем - еще слишком рано проводить реванш.

После потери сознания вспыхнуть, чтобы биться несколько недель спустя, я не думаю, что у него достаточно времени, чтобы оправиться от такого разрушительного нокаута. Но что я знаю?" - сказал он.

Напомним, что ранее Сергей Деревянченко проиграл бой за титул чемпиона мира.

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В статье: Тайсон Фьюри Диллиан Уайт
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