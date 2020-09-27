Менеджер Усика: Вся команда в сборе, все условия для тренировок идеальные

Менеджер украинского супертяжа Александра Усика (17-0, 13 КО) Сергей Лапин прокомментировал подготовку своего подопечного к бою против Дерека Чисоры (32-9, 22 КО).

- К бою против Уиззерспуна Александра готовил Юрий Ткаченко. К поединку против Чисоры также он является главным тренером?

- К последним поединкам Александра готовит заслуженный тренер Украины Юрий Ткаченко. Он профессионал своего дела, очень трудолюбивый. Они хорошие друзья с Анатолием Николаевичем и постоянно на связи.

- Где проходит тренировочный процесс? Как он организован, и когда вы планируете вылетать в Британию?

- Тренировочный лагерь проходит в Украине, под Киевом. Вся команда в сборе, все условия для тренировок идеальные. Вылет планируем за неделю до боя, как обычно. Но здесь есть дополнительные трудности с тестами и карантином именно уже в Британии, - сказал он.