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Менеджер Усика: Вся команда в сборе, все условия для тренировок идеальные

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Комментарий члена команды украинца

Менеджер Усика: Вся команда в сборе, все условия для тренировок идеальные
UA-Футбол
Новина українською

Менеджер украинского супертяжа Александра Усика (17-0, 13 КО) Сергей Лапин прокомментировал подготовку своего подопечного к бою против Дерека Чисоры (32-9, 22 КО).

- К бою против Уиззерспуна Александра готовил Юрий Ткаченко. К поединку против Чисоры также он является главным тренером?

- К последним поединкам Александра готовит заслуженный тренер Украины Юрий Ткаченко. Он профессионал своего дела, очень трудолюбивый. Они хорошие друзья с Анатолием Николаевичем и постоянно на связи.

- Где проходит тренировочный процесс? Как он организован, и когда вы планируете вылетать в Британию?

- Тренировочный лагерь проходит в Украине, под Киевом. Вся команда в сборе, все условия для тренировок идеальные. Вылет планируем за неделю до боя, как обычно. Но здесь есть дополнительные трудности с тестами и карантином именно уже в Британии, - сказал он.

Напомним, что ранее Сергей Деревянченко проиграл поединок за титул чемпиона мира.

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В статье: Александр Усик Сергей Лапин
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Источник:
Tribuna.com

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