Чарло: Я закрыл рот Деревянченко

Жермалл Чарло (31-0, 22 КО) накануне единогласным решением судей остановил Сергея Деревянченко (13-3, 10 КО) и защитил титул WBC в среднем весе.

"Я хорошо учусь. И сделал так, чтобы меня ничего не отвлекало от боя, как бывало раньше. То есть с этим я научился справляться. Очень важно не допустить, чтобы всякие негативные мысли занимали вашу голову в преддверии боя.

Я оставался уравновешенным, спокойным, четко следовал плану на бой, боксировал через джеб. Да, пару раз почти сорвался в махач, но тренер тут же возвращал меня к реальности.

Мне хотелось нокаутировать Деревянченко, чтобы громко заявить о себе. Но и так получилось заткнуть ему рот. Так что громкое заявление всё равно состоялось", - сказал американец.

Для Сергея Деревянченко поражение от Жермалла Чарло стало третьим в третьем чемпионском бою на профессиональном ринге.