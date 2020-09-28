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Чарло: Я закрыл рот Деревянченко

Бокс
(1 голосов)

Чемпион мира высказался о бое

Чарло: Я закрыл рот Деревянченко
Новина українською

Жермалл Чарло (31-0, 22 КО) накануне единогласным решением судей остановил Сергея Деревянченко (13-3, 10 КО) и защитил титул WBC в среднем весе.

"Я хорошо учусь. И сделал так, чтобы меня ничего не отвлекало от боя, как бывало раньше. То есть с этим я научился справляться. Очень важно не допустить, чтобы всякие негативные мысли занимали вашу голову в преддверии боя.

Я оставался уравновешенным, спокойным, четко следовал плану на бой, боксировал через джеб. Да, пару раз почти сорвался в махач, но тренер тут же возвращал меня к реальности.

Мне хотелось нокаутировать Деревянченко, чтобы громко заявить о себе. Но и так получилось заткнуть ему рот. Так что громкое заявление всё равно состоялось", - сказал американец.

Для Сергея Деревянченко поражение от Жермалла Чарло стало третьим в третьем чемпионском бою на профессиональном ринге.

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В статье: Сергей Деревянченко Жермалл Чарло
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Источник:
Vringe.com
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