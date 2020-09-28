Сиренко: Деревянченко выиграл максимум 5 раундов

Накануне в США Сергей Деревянченко (13-3, 10 КО) единогласным решением судей проиграл Жермаллу Чарло (31-0, 22 КО) в бою за титул WBC в среднем весе.

Украинский проспект супертяжелого веса Владислав Сиренко проанализировал причины поражения Деревянченко.

"Жаль, что Сергей не победил, но Чарло был очень хорошо готов. Они сделали хорошую домашнюю работу, изучили Сергея полностью и практически не дали ему шансов.

Я бы отдал три-четыре раунда Сергею, все остальное, наверное, все же было за Чарло. Первую половину боя Чарло однозначно забрал себе, где-то в середине боя пару раундов можно отдать Сергею, в концовке также можно было ему записать несколько раундов. Максимум пять раундов остались за Сергеем.

Стили делают бой. Джеб Чарло постоянно останавливал Сергея. Соперник не позволил Деревянченко навязать свою работу, тем самым он забрал так много раундов себе", - сказал Сиренко.