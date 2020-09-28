  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Арум жестко высказался о претензиях Усика на бой с Джошуа
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Арум жестко высказался о претензиях Усика на бой с Джошуа

Бокс
(1 голосов)

Украинец мешает главе Top Rank

Арум жестко высказался о претензиях Усика на бой с Джошуа
Новина українською

Как известно, Александр Усик (17-0, 13 КО) в статусе претендента WBO в 2021 году должен провести бой с Энтони Джошуа (23-1, 21 КО), приоритетом которого является денежный поединок с Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО) за все титулы в супертяжелом весе.

Боб Арум, который ведет дела Фьюри в США, рассчитывает, что Усик не помешает Тайсону в бою с Джошуа стать абсолютным чемпионом мира.

"Если Джошуа побьет Пулева, а Тайсон снова разберется с Уайлдером, то мы хотим сделать бой за звание абсолютного чемпиона мира. Мы не можем позволить, чтобы Усик стоял на нашем пути", - цитирует Арума BoxingScene.

Усик 31 октября проведет бой с Дереком Чисорой, поединок Джошуа и Пулева состоится в декабре, а Фьюри и Уайлдер в третий раз разделят ринг не ранее 2021 года.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Усик Боб Арум
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Evhen777 (Luhansk)
28.09.2020 в 14:58
Злобный старикан не может простить Сашке, что он пучил глаза у него за спиной.....)))
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...