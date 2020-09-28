Арум жестко высказался о претензиях Усика на бой с Джошуа

Как известно, Александр Усик (17-0, 13 КО) в статусе претендента WBO в 2021 году должен провести бой с Энтони Джошуа (23-1, 21 КО), приоритетом которого является денежный поединок с Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО) за все титулы в супертяжелом весе.

Боб Арум, который ведет дела Фьюри в США, рассчитывает, что Усик не помешает Тайсону в бою с Джошуа стать абсолютным чемпионом мира.

"Если Джошуа побьет Пулева, а Тайсон снова разберется с Уайлдером, то мы хотим сделать бой за звание абсолютного чемпиона мира. Мы не можем позволить, чтобы Усик стоял на нашем пути", - цитирует Арума BoxingScene.

Усик 31 октября проведет бой с Дереком Чисорой, поединок Джошуа и Пулева состоится в декабре, а Фьюри и Уайлдер в третий раз разделят ринг не ранее 2021 года.