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Усик – Чисора: трейлер боя от Sky Sports. ВИДЕО

Бокс
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Первое серьезное испытание Александра в супертяжелом весе

Усик – Чисора: трейлер боя от Sky Sports. ВИДЕО
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Александр Усик (17-0, 13 КО) и Дерек Чисора (32-9, 23 КО) проведут бой 31 октября в Великобритании.

Ожидается, что в случае победы над Чисорой Усик начнет 2021-й год поединком за титул WBO. Пояс в настоящее время принадлежит обидчику Владимира Кличко Энтони Джошуа.

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В статье: Александр Усик Дерек Чисора
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