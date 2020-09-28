Бокс
Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Усик – Чисора: трейлер боя от Sky Sports. ВИДЕО
Первое серьезное испытание Александра в супертяжелом весе
Александр Усик (17-0, 13 КО) и Дерек Чисора (32-9, 23 КО) проведут бой 31 октября в Великобритании.
Ожидается, что в случае победы над Чисорой Усик начнет 2021-й год поединком за титул WBO. Пояс в настоящее время принадлежит обидчику Владимира Кличко Энтони Джошуа.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...