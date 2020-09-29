Лопес: Считаю, что Ломаченко прошел свой пик

Чемпионский бой за все титулы в легком весе между Василием Ломаченко (14-1, 10 КО) и Теофимо Лопесом (15-0, 12 КО) пройдет 17 октября в Лас-Вегасе.

"Думаю, 17 октября победителя будут определять многие факторы, не только лишь превосходство в антропометрии. Я имею в виду бойцовский интеллект, работу ног и всё остальное. Так что все дело не только лишь в противостоянии большого парня с маленьким. Я не буду полагаться только лишь на превосходство в габаритах.

Я не блефую, я реально считаю, что Ломаченко прошел карьерный пик и близится к завершению карьеры. И он не просто так перешел в легкий вес, это было вынужденное решение.

Почему считаю, что Ломаченко уже идет на спад? Скажу так, есть много факторов, которые остаются за камерой. Вам придется просто поверить мне на слово", - заявил чемпион IBF.