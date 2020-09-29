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Дожились: блогер из YouTube заявил, что побьет Тайсона

Бокс
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Юморист

Дожились: блогер из YouTube заявил, что побьет Тайсона
Новина українською

Популярный YouTube-блогер KSI, который в прошлом году в первом и пока единственном бою в профи-карьере разделенным решением судей победил своего коллегу Логана Пола, внезапно заявил, что способен победить легенду супертяжелого веса Майка Тайсона.

"Побить Тайсона? На самом деле, я могу. Да, смог бы. Я же не знаю поражений. Меня никто не побил. Возраст на моей стороне", - сказал KSI.

Тайсон в 54 года объявил о возобновлении карьеры – до конца осени «Железный Майк» должен провести выставочный бой против Роя Джонса.

Ранее UA-Футбол сообщал, что украинец Сергей Деревянченко проиграл третий титульный бой в карьере.

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В статье: Майк Тайсон Бокс
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Источник:
Vringe.com
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