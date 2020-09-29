По следам Усика? Бриедис собрался в супертяжелый вес

На прошлой неделе 35-летний Майрис Бриедис (27-1, 19 КО) в Мюнхене единогласным решением судей победил Юниера Дортикоса (24-2, 22 КО) и стал победителем второго сезона Суперсерии.

"Я подумываю о том, чтобы перейти в супертяжелый вес. Но пока что отдохну, и лишь затем буду принимать какие-то решения", - сказал Бриедис после возвращения на родину.

Бриедис может повторить путь своего единственного обидчика на профи-ринге Александра Усика (17-0, 13 КО), который вскоре после триумфа в Суперсерии в статусе абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе поднялся в супертяжелый дивизион.

Отметим, что Майрис Бриедис 5 лет назад нокаутировал Мануэля Чарра, который позже стал чемпионом WBA в супертяжелом весе.