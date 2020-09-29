Тренер МакГрегора: Уверен, что бой с Пакьяо состоится

Джон Кавана, наставник бывшего чемпиона UFC Конора МакГрегора, отреагировал на слухи о возможном бое ирландца с легендой мирового бокса Мэнни Пакьяо.

"Бой находится в разработке. Оба боксера дали принципиальное согласие. Есть множество нюансов, которые юристы и менеджеры должны согласовать. Но я верю, что бой состоится.

Думаю, это произойдет в начале следующего года. Похоже, я снова буду обучать МакГрегора боксу", - приводит слова Конора BoxingScene.

Три года назад Конор МакГрегор дебютировал на профи-ринге, проиграв техническим нокаутом в 10-м раунде Флойду Мейвезеру.